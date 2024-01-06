المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تخطف الأنظار أفريقياً وعالمياً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 02:38 مساءً - خطفت المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الأنظار على مدار الأيام الماضية، بعدما بدأ المنتخب الوطني الأول تدريباته عليها مؤخراً استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري فى كوت ديفوار.

المدينة الأولمبية الرياضية أصبحت حديث الكثيرين ليس فى مصر فقط ولكن فى القارة السمراء والوطن العربي، لما تمتلكه المدينة من ملاعب على أعلى مستوى وبنية تحتية رياضية مؤهلة لاستضافة جميع الأحداث المحلية والعربية والقارية والدولية.

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 92 فداناً، ما يعادل 386 ألف متر مربع والمساحة البنائية للمدينة 33 ألف متر مربع.

وتُعد المدينة الأولمبية بمثابة عاصمة عالمية للرياضة الأفريقية، فهي نتاج واضح لرغبة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوصول بمصر إلى قمة التطور والتحضر، وأن تكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.

المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب في كل الرياضات.

تضم المدينة الأولمبية ستاد مصر، والذي يستضيف حالياً مران المنتخب الوطني، وهو ملعب كرة قدم على طراز أوروبي واحترافي تبلغ سعته 90 ألف مشجع، بدأ العمل به في 2019 وتم الانتهاء منه.

وتحتوي المدينة الأولمبية على الجدارية الكبرى، والتى تعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضي، والتي جاءت وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

تضم المدينة الأولمبية أيضاً صالة مغطاة تبلغ سعتها 15000 متفرج وصالة مغطاة أخرى تسع إلى 8000 متفرج، كما يحتوي على تراك للمشي والجري طوله 3 كم، وصالة للألعاب القتالية وأخرى خاصة بذوي القدرات الخاصة وصالة جمباز.

المدينة الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية تضم أيضا مجمع تنس تبلغ سعة حضوره إلى 3.500 متفرج، بالإضافة إلى مجمع إسكواش يتسع لـ 1000 متفرج، ومجمع حمامات سباحة أولمبية واحد مغطاة، والآخر مكشوف يسع لـ 5000 متفرج.

وتضم المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية مبنى اجتماعي، وميادين للرماية الخرطوش والإلكترونية واليدوية، بالإضافة إلى ميدان للقوس والسهم ومجمع للفروسية وملاعب للتدريب ومستشفى للطب الرياضي وملاعب مفتوحة بجودة عالمية، وتضم أيضا 10 ملاعب كرة قدم خماسية، وملاعب كرة طائرة وكرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض.

كما أنها تحتوي على مسرح روماني مكشوف وفنادق وشاليهات وبنوك ومناطق للخدمات ومبان إدارية، بالإضافة إلى ساحات للجمهور مزودة بشاشات عرض عملاقة.

المدينة الأولمبية تطابق المواصفات العالمية وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية فى أكبر الدول المتقدمة، وتعد واحدة من أفضل الإبداعات التى تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية والملاعب فى كل الرياضات