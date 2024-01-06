محمد صلاح للرئيس السيسي: "نشكر حضرتك على الدعم وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 02:38 مساءً - تحدث محمد صلاح كابتن المنتخب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده تدريب المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "بنشكر سيادتكم على الدعم حضرتك بتدعمنا والدكتور أشرف صبحي يبلغنا دائما بهذا الدعم.. وبصراحة في تحسن كبير في المنظومة كلها.. ودائما بيساعدونا على كل حاجة.. وخلال البطولة هنبذل كل المجهود.. البطولة الماضية مكناش محظوظين.. علمنا كل اللى علينا".

وأضاف محمد صلاح: "أنا مبسوط من أداء البطولة الماضية وان شاء نعمل حاجة في البطولة دي.. وبنشكر حضرتك على الدعم والمنظومة قبل المشاركة.. وان شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة".

ورد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "ان شاء الله ترجعوا منصورين وموفقين وعاوز اقولكم على حاجة.. انتوا ليكم تأثير كبير جدا وده موضوع تاني بغض النظر عن المكسب والخسارة.. بقول لكم جميعا.. حجم التزامنا وسلوكنا الطيب يكون لها تأثير على كل اللي بيتفرج علينا جوه مصر وبره مصر.. انتوا بتصدروا صورة جميلة لكل اللى بيتفرج عليها وحافظوا على النقطة دي.. الصورة جميلة وراقية وتعكس صورة مصر وحضارة مصر وده كله في رقابتنا".