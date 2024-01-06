نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات هامة لقائدي الدراجات النارية بمحافظة الجيزة.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة، بلاغات الطوارئ من المواطنين، تتعاون فيها مع شرطة النجدة وهيئة الإسعاف إضافة إلى جهات المرافق والصحة والتضامن الاجتماعي.

ووفق الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بانقلاب وتصادم الدراجات النارية ( الموتوسيكل)، تناشد المحافظة المواطنين اتباع بعض الإجراءات التي تساهم في تقليل آثار الحادث:

- ارتداء الخوذة

- فحص دراجتك قبل كل رحلة (المصابيح الأمامية والخلفية - إشارات الانعطاف - المكابح - الوقود - الزيت - ضغط الإطارات -المرايا - المقاود)

- الالتزام بقواعد المرور

- عدم تناول المخدرات أو الكحوليات عند الركوب (ضرورة معرفة الأعراض الجانبية للأدوية الموصوفة طبيًا سواء النعاس أو الدوخة وبطئ رد الفعل)

- ارتداء ملابس عاكسة في الظلام لسهولة رؤيتها

- مراجعة أحوال الطقس باستمرار لا سيما خطورة قيادة دراجتك في ظروف مبللة

- ترك مسافة آمنة بنحو 4 ثوان من السيارة التي أمامك.