المفتي: الحديث عن صلاة المالكي خلف الشافعى انحطاط فكري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 03:32 مساءً -

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن السؤال حول صلاة المالكي خلف الشافعى جائزة أم غير جائزة، فهذا تعصب شديد السلبية وطرح لا يليق بدين الإسلام، لافتا إلى أن العلماء وضعوا سياق للذين تقيدوا بدراستهم بمذهب معين، مما يجعلهم مقيدين فى الصلاة والزواج.

وأضاف مفتي الديار المصرية حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"،: "ما دامت الصلاة صحيحة للإمام على مذهبه فهى صحيحة لمن خلفه، فالعوام فى المجتمع لا يقيدون بمذهب، فهذه المذاهب جميعا كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتمسون، فكل مذهب له أدلته من الكتاب والسنة".

وأوضح: "كل المذاهب والاجتهادات التى تاتي فى إطار المستجدات، كلها تاتى فى اطار الشريعة والقران والسنة النبوية، فلا ينبغى على أى حال من الاحوال السؤال عن الصلاة خلف المذهب المالكي خلف الشافعى او زواج فلان الشافعى من فلانه التى تنتمي لمذهب اخر، فكل ها دليل انحطاط فكرى".