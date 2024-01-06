إبراهيم نور الدين يعلن اعتزال التحكيم نهاية الموسم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 03:32 مساءً - أعلن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين اعتزامه اعتزال التحكيم نهاية الموسم الجارى 2023 - 2024، مفضلا منح الفرصة لزملائه الحكام الشباب.

وكتب نور الدين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "الحمد لله اعتماد القائمة الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم، واحتفاظي للعام الحادي عشر بمقعدي بها، وتشرفى بتمثيل مصر دولياً، وبعد استخارة الله سبحانه وتعالي قررت نهاية مشواري التحكيمي نهايه الموسم الحالي الذى بدأ منذ عام 2002، لإتاحة الفرصة لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلا منى لاختيار بديلا مع تمنياتي للجميع بالتوفيق.. شكرا جزيلا للاتحاد المصري والعربي والأفريقي والدولي.. والإعلام والأندية واللاعبين والجمهور .. كل من ساهم في صانعه اسم وتاريخ ابراهيم نورالدين ..والله المستعان فيما هو قادم".

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024، بعد اعتمادها بشكل رسمى من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضمت القائمة كلا من:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام، قبل انقضاء المهلة التي منحها "فيفا" للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024.