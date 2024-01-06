دار الافتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445/ 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب 1445 في يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر يناير الحالي، ويتم ذلك من خلال اللجان العربية والشرعية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على كافة التفاصيل.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1445

ينتظر المصريين إعلان دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب لعام 1445 هـ، فقد تم تحديد يوم الخميس الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة، الـ 11 من شهر يناير الحالي لاستطلاع هلال شهر رجب بعد صلاة المغرب، كما أكد الدكتور جاد القاضي الذي يشغل منصب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريح صحفي بأنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يعمل عليها معمل أبحاث الشمس، فمن المتوقع أن يولد هلال شهر رجب بشكل مباشر بعد حدوث الاقتران.

وذلك في يوم الرؤية وهو يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الحالي وتاريخ 29 من جمادى الآخرة الجاري في تمام الساعة 1:59 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ومن المقرر أن يغرب هلال شهر رجب في يوم الرؤية قبل غروب شمس يوم الخميس 26 جمادى الآخرة في مكة المكرمة، وكذلك في أغلب المدن والعواصم العربية الإسلامية.

شهر رجب 1445

شهر رجب من الأشهر الحرم وهو الشهر السابع من الشهور الهجرية، حيث يأتي بعده شهر شعبان ثم شهر رمضان المبارك الذي ينتظره كل المسلمين في كل المدن العربية والإسلامية للتنعم ببركاته التي تعم الجميع، وسوف يتم استطلاع شهر رجب في نهاية الاسبوع القادم وفق ما تم إعلانه من دار الافتاء المصرية.