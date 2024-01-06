نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه تدريجيًا لمناطق أبو النمرس بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة".

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة ضخ المياه بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر ٨٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبو النمرس.

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.