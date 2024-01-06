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عودة المياه تدريجيًا لمناطق أبو النمرس بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة".

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة ضخ المياه بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر ٨٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبو النمرس.

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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