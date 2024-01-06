نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الرابعة لحملة «أغيثوا غزة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيت الزكاة والصدقات عن الانتهاء من دخول القافلة الرابعة لحملة «أغيثوا غزة» توزيعها على أهلنا في وسط قطاع غزة وجنوبه، وذلك تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن الانتهاء من توزيع القافلة الإغاثية الرابعة على النازحين في وسط قطاع غزة وجنوبه، وهذه القافلة مكونة من 50 شاحنة عملاقة تحمل على متنها ما يقرب من 1000 طن من المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية والمستلزمات المعيشية إلى أهلنا في غزة.

أوضح البيان، أن القافلة التي دخلت الثلاثاء الماضي من ميناء رفح البري شارك في تجهيزها وفود شعبية من 70 دولة حول العالم؛ تلبية لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للمشاركة في حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين» لإنقاذ الآلاف من أهلنا في قطاع غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الدواء والغذاء وكافة مقومات الحياة.