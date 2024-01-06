نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة قدوم عيد الميلاد المسيح -عليه السلام- متمنيًا للإخوة الأقباط عاما سعيدًا مباركًا.

قال نقيب الإعلاميين “إذ ننتهز هذه المناسبة وتظل روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة داخل المجتمع المصري بكل طوائفه”، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين، بموفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح.

وجدد نقيب الإعلاميين، دعوته للشعب المصري، الوقوف خلف قيادته الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة.