نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتمنى الوزير دوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب، وراجين من الله أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء.