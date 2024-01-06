خبر سار للمواطنين.. الحكومة تعلن أسعار تذاكر القطارات للدرجة الأولى والثانية.. إليكم التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل تحسين وسائل النقل والمواصلات العامة، حيث يعد القطار من أشهر وسائل النقل العام في مصر يستخدمه ملايين الأشخاص في التنقل من محافظة لأخرى، لذا قررت الحكومة المصرية تحسين خدمات السكك الحديدية والقطارات كي تتناسب مع مدة السفر بدون أن يعاني المسافر من إجهاد وتعب، كما أنها قامت تحديد أسعار تذاكر القطارات للدرجة الأولى والثانية، اليكم أخر التحديثات.

أسعار تذاكر القطارات للدرجة الأولى والثانية

حرصت وزارة السكة الحديدية عن تسعير عربات القطار الدرجة الأولى والثانية من أجل تطوير حركة النقل، وجاءت الأسعار كما تم تحديدها على النحو التالي:-

سعر تذكرة القطار من القاهرة للوسطي الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى الفيوم للدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى بني سويف للدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى مغاغا الدرجة الأولى 75 جنيها والدرجة الثانية 65 جنيها

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى بني مزار الدرجة الأولى 80 جنيها والدرجة الثانية 60 جنيها

تحديثات القطارات

تصل نسبة تشغيل القطارات في مصر حاليا إلى 98% حسب ما أعلنته وزارة السكة الحديدية، ويتم العمل على تطوير وتحسين جميع عربات قطار مصر الإسباني في ورشة كوم أبو راضي، من أجل تحسين تجربة الركاب والحصول على أفضل وسيلة للراحة، كما يتم تطوير تكنولوجيا الإشارات لتفادي الحوادث الناجمة.