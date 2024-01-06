وزير الأوقاف يعلن انطلاق (10) قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الاوقاف د/ محمد مختار جمعة عن انطلاق (10) قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة (12/ 1/ 2024م) بعنوان: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر في بيوت الله

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق العشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر في بيوت الله، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي: