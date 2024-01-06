وزير الصحة يتفقد مشروع مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر بتكلفة 1.375 مليار جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - وزير الصحة: مشروع المعامل المركزية الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات المعملية على أحدث النظم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي



تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة حول أعمال الإنشاء الجارية بالمشروع وفقًا للتصاميم المعتمدة، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2022، وبتكفلة إنشائية تتخطى 1.375 مليار جنيه.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي للمشروع والمبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 8 مبان، موضحًا أن الوزير أكد أهمية المشروع في تطوير الخدمات المعملية على أحدث النظم، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بوضع خطة لتنظيم العمل المستقبلي بالمشروع إداريًا وفنيًا، كما وجه الوزير ببحث إمكانية تخصيص مبانِ سكنية للقوى البشرية التي ستعمل بذلك المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد على مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية مع شركات التجهيزات الطبية التي تعمل بالمشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والقياسات للتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأكواد العالمية في تسمية المعامل وبرنامجها الوظيفي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذا الصرح الطبي الكبير، وكذلك الالتزام بكافة الرسومات وأكواد التشطيبات المعتمدة للمشروع.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.