نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تستكمل اختبارات صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اختبارات صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، يوم الثلاثاء المقبل، بعد العودة من إجازة عيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتالي:

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

