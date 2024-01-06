بث مباشر.. قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 07:38 مساءً - تنقل قناة "إكسترا نيوز"، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتى يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطعمة النباتية.

واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الآن، ولأن السمك رمز للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة، حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين.