نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكرتير العام بالجيزة يزور مطرانية أطفيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة، اليوم السبت، مطرانية أطفيح وكان في استقباله نيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

وقدم السكرتير العام خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار.

رافق السكرتير العام خلال زيارته محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة اطفيح.

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