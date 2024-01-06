وفقًا لقانون البناء الجديد حظر بيع العقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على هذا الشرط الصعب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ارتفعت أسعار العقارات والمباني الزراعية مما جعل الجميع يتجه نحو البيع من أجل الاستثمار والحصول على مبالغ مالية طائلة، من المتوقع إن تلك الخطوة سوف تؤثر تأثيراً مباشراً على إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية لذا اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بمنع بيع العقارات في القري والمدن إلا بعد الحصول على هذا الشرط الصعب، تعرف على هذا الشرط من خلال السطور التالية.

منع بيع العقارات في القري والمدن

انتشر في الفترة الأخيرة العديد من المخالفات التي تخص البناء سواء كانت المخالفات ناتجة عن البني على أراضي زراعية او أراضي مملوكة للدولة، لهذا الأمر قامت الحكومة المصرية بوضع حدًا حاسما لما يحدث على هذه الأراضي وفرض العديد من العقوبات والغرامات على من يفعلها، فهذا يعد إهدارًا للدولة والمال العام، فالبناء على الأراضي الزراعية يقلل من فرص إنتاج الدولة الفاكهة والخضروات وهو الأمر الذي يجعل تكلفة استيراد تلك المنتجات لتعويض النقص الحادث أمرًا مكلفاً على الدولة.

شرط بيع الأراضي والعقارات تبعا للقانون الجديد

عدلت الحكومة المصرية المادة رقم 25 الخاصة بقانون البناء والتي تنص على أن لا يمكن للملاك الإعلان عن بيع الأراضي والوحدات السكنية أو القيام بتقسيم تلك الأراضي إلا بعد الحصول على ترخيص البناء، تبعًا لما تنص عليه المادة رقم 19 من قانون البناء لعام 2008، وتنص المادة رقم 119 من قانون البناء الجديد (العقد شريعة المتعاقدين) على أنه لا يجوز للمشتري دفع أي مبالغ مالية لم يتم ذكرها في عقد البيع، وعلى من يقوم بخلاف هذا البند فيعد عقد بيعه باطلًا ولا يصح الامتثال له، وسوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.