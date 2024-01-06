نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 30 مسجدًا جديدًا.. الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح 30 مسجدًا الجمعة القادمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المساجد منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 494 مسجدًا منها 381 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و113 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأضافت: “كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12 / 1 / 2024 م عدد 11516 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و789 مليون جنيه”.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. مسجد التقوى – الشواولة - المنشأة

2. مسجد النور المحمدي – آبار الملك - أخميم

3. مسجد راتب باشا – النغاميش – دار السلام

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الكحيل القديم – كفر البطيخ

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

5. مسجد المرسي – محمد إبراهيم – كفر شبرا قلوج - زفتى

6. مسجد مجلس مدينة بسيون

7. مسجد الشرشابي – صناديد - طنطا

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

8. مسجد خاتم المرسلين –عزبة سندس – بني مزار

9. مسجد الصالحية القبلي – الصالحية – قرية عبد الله – العدوة

10. مسجد الرحمة – صفط الشرقية

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

11. مسجد العتيق – كفر الرجالات - طوخ

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

12. مسجد الصحابة – قرية المناوي - فايد

13. مسجد الرحمن – أم مشاق – قرية الشروق – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

14. مسجد القدس – طما فيوم - إهناسيا

15. المسجد الكبير – قرية بني زايد – ناصر

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

16. مسجد عباد الرحمن – بريك المصري – بطورس – مركز أبو حمص

17. مسجد نور الإسلام – القظة الشرقية – بطورس – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

18. مسجد عطية أبو ماضي – الفوايد – مركز الستاموني

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

19. مسجد الفردوس – مركز الزقازيق

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

20. مسجد كورنيش النيل – طامية

21. مسجد الرحمة – شكشوك - إبشواي

22. مسجد الرحمة " حمودة مسعود إبراهيم " – ساويرس – م الجمال – طامية

23. مسجد أبو بكر الصديق – ذكي ويصا - سنورس

24. مسجد العتيق – كحك بحري - الشواشنة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الشيخ عامر – نجع العرب – الغريزات – غرب المراغة

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. مسجد آل طياح – العركي - فرشوط

3. مسجد السلام – نجع الزهرة – العركي - فرشوط

4. مسجد الإيمان بالله – الدير الشرقي – مركز قنا

5. مسجد الهدى – المحروسة – مركز قنا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الكبير – القصابي – سيدي سالم