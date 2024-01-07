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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي عمرو أديب تعرض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب لوعكة صحية خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بدولة الإمارات.

وأكد أديب أن قلب شقيقه توقف عن النبض لمدة دقيقة كاملة خلال هذا المؤتمر، ولكن تدخل الإعلامي باسم يوسف أدى إلى إنقاذ حياته من خلال تقديم الإسعافات الأولية.

"ليك دين في رقبتي".. عمرو أديب يوجه رسالة غامضة لباسم يوسف

"ليك دين في رقبتي".. عمرو أديب يوجه رسالة غامضة لباسم يوسف

كشف عمرو أديب في حلقة برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، تفاصيل الواقعة.

وأوضح أن شقيقه عماد أديب شارك في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، وكان يدير جلسة تطرح فيها سؤالًا مهمًا يتعلق بصحته، وعقب توجيه هذا السؤال، تعرض أخوه لشبه أزمة قلبية.

بعد انتهاء الجلسة ببضعة دقائق، لاحظ باسم يوسف، أعراض أزمة قلبية تظهر على عماد الدين أديب، حيث كان يتصبب عرقًا.

وبما أن باسم يوسف كان طبيبًا وجراح قلب سابقًا، طلب نقله إلى المستشفى على الفور، تم تنفيذ ذلك في غضون دقائق.

وأشار عمرو أديب إلى أن سيارة إسعاف مجهزة للحالات الطارئة كانت موجودة في مكان المؤتمر، وتم نقل عماد الدين أديب إلى مستشفى راشد في دبي خلال 7 دقائق فقط.

الحالة الصحية لعماد الدين أديب

وأوضح عمرو أديب أن مدير المستشفى قام بنفسه بإنعاش قلب عماد الدين أديب، لافتًا إلى أن الشريان كان مغلقًا بنسبة 100%.

عمرو أديب ييكشف علاقته بـ "باسم يوسف"

أعرب عمرو أديب عن شكره للأصدقاء المصريين الذين كانوا متواجدين وساهموا في إنقاذ شقيقه، بمن فيهم باسم يوسف.

وأكد عمرو أديب أن باسم يوسف كان برفقة عماد الدين أديب في سيارة الإسعاف، وكان يطمئن عليه في كل لحظة.

وقال عمرو أديب: "على الرغم من أن علاقتي مع باسم ليست جيدة، إلا أنني أكن له كل الاحترام على ما قامبه من إنقاذ حياة شقيقي بشجاعة وشهامة لا تقدر بثمن".