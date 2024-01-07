وزيرة البيئة: تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء بتمويل 271 مليون يورو قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 02:30 مساءً - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم قريبا التوقيع على منحة بنك الاسثمار الأوروبى الخاصة بمرحلة الإعداد لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة "GSI"، تمهيداً لتنفيذ البرنامج فى نهاية 2024 بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو.

وقالت وزيرة البيئة - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إنه جار قريبا أيضا الانتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر، بمنحة من البنك الدولى، من خلال رفع الوعى وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – رأس محمد).

وأضافت فؤاد، أنه سيتم عقد اجتماع بشأن أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء "التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" خلال شهر فبراير القادم فى نيروبى.

وأكدت استمرار العمل من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا فى إطار تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025.

كما أشارت إلى التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل "ECCADP" الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، لتقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر، وخاصة منطق الدلتا، منوهة بأن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية يشمل مكونين رئيسين: تنفيذ أعمال الحماية لإجمالي طول حوالي 69 كيلومترا موزعة على خمس محافظات ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبور سعيد، إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت، أنه سيتم الإعلان عن برنامج كامل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية خلال استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.