قيادات حزب المصريين يقدمون التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 03:32 مساءً - نيابة عن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، زار وفد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب برئاسة محمد نافع، مساعد رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، ومحمد عيسى النقيب، مساعد رئيس الحزب، والدكتور محمد الغمري، أمين لجنة التعليم، والمهندسة مروة الطحاوي، أمين لجنة المرأة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهاني للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وشارك وفد حزب ”المصريين“، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بمقر كنيسة العذراء مريم والبابا اثناسيوس بمدينة نصر، مُتمنيين من الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأخوة الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا وشعبنا الخير والأمن والسلام.

وأكد وفد حزب ”المصريين“ أن الشعب المصري نسيج واحد؛ يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر، راجيين من الله عز وجل أن يكون العام الجديد هو عام التقدم واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد المهنئين بعيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستقبل البابا تواضروس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي حضر لتهنئة جموع الأقباط البطريرك بعيد الميلاد.