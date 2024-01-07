نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الجاري 2023/2024م، والتي من المقرر انطلاقها في 13 يناير الجاري.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس وجداول امتحانات نصف العام لابناؤنا فى الخارج، بكل دول العالم والتى ستبدأ يوم السبت 13الى 17يناير.

يتم الحصول على أرقام جلوس أبناؤنا فى الخارج، فتح حساب وفى الأمر الاختبارات ستبدأ الساعة ٩ ص بتوقيت البلد المقيم بها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة" الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.

وكانت قد اغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبناءنا فى الخارج للعام الدراسي 2023 - 2024، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.



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