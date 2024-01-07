نقيب المحامين يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم نقيب المحامين، خلال مشاركته في القداس - التهنئة لقداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل أقباط مصر بمناسية عيد الميلاد المجيد.

وأعرب نقيب المحامين، عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على مصرنا الحبية بالخير والسلام.

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