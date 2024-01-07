نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف أثري جديد.. «تماثيل تراكوتا ومومياوات وذهب» في مقابر بطلمي وروماني بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت البعثة الأثرية الأسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدني القديم برئاسة د. مايته ماسكورت ود. استر بونس ميلادو، في الكشف عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعدد من المومياوات من العصر الروماني، وذلك خلال أعمال حفائرها بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقابر التي تم اكتشافها من العصر الروماني تم العثور عليها في الناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهنسا، وهي مقابر ذات نمط جديد من الدفن حيث تتكون من حفرة محفورة في الصخر الطبيعي في باطن الأرض، كما تم العثور، لأول مرة في منطقة البهنسا، على تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع علي رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج، الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة لا تزال تبوح عن العديد من الأسرار وطرز الدفن بها خلال العصور المختلفة.

ومن ناحيته قال الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، بأن البعثة عثرت أيضا على أجزاء من البردي داخل ختم من الطين بالإضافة إلى عدد كبير من المومياوات الملفوفة بلفائف ملونة غُطى وجه بعض منها بأقنعة جنائزية مذهبة وملونة، كما عثر بداخل فم اثنتين منها على لسان من الذهب، وهي شعيرة معروفة من العصر الروماني في البهنسا للحفاظ على المتوفي.

فيما قال الدكتور جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي إن التصميم المعماري للمقابر في هذا الموقع عبارة عن بئر من الحجر ينتهي بباب مغلق بالطوب اللبن يؤدي إلى حفرة كبيرة عثر بداخلها على مجموعة من التوابيت الفارغة وأخري مغلقة بداخلها مومياوات مغطاه بالكارتوناج الملون، مضيفا أن العثور على 23 مومياء محنطة خارج التوابيت، وأربعة توابيت ذات شكل آدمي يوجد بداخل أحدهما مومياوتين وقنينات عطور نذرية صغيرة.

وأشار الدكتور حسان عامر أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عدد من الكتل الحجرية التي تعود لمبنى مهدم زينت عدد كبير منها برسومات نباتية وعناقيد من العنب ومجموعات من الحيوانات والطيور مثل الحمام وثعابين كوبرا، لافتا إلى أن البعثة سوف تستكمل أعمالها في الموقع خلال مواسم الحفائر القادمة، في محاولة للكشف المزيد.

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري

جانب من الكشف الأثري