«الطيران»: مسموح للقصر أقل من 18 عاما بالسفر دون إذن مع أحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 05:39 مساءً - قال خالد عطوة، مساعد رئيس قطاع الشؤون التجارية للمحطات بشركة مصر للطيران إحدى شركات الطيران المملوكة للدولة، إنّه وفق التعليمات الواردة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية بشأن سفر القصر دون 18 عاما، والتي بدأ تطبيقها بداية من يوم 1 يناير 2024، يُسمح للمواطنين المصريبن القصر أقل من 18 عاما بالسفر خارج مصر إلى أي دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، طالما كانوا بصحبة أحد والديهم أو كليهما أو أحد جديهم للأب أو الأم على ذات الرحلة المسافرين عليها.

وأضاف عطوة أنّه حال كان المرافق المسافر مع القصر دون 18 عاما علي ذات الرحلة وهو الأخ أو العم، فلا يسمح لهم بالسفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في وزارة الداخلية، موضحا أنّ شركات الطيران تطبق تلك التعليمات حاليا.

وتلقت شركات الطيران العاملة في مصر فضلا عن المطارات المصرية، تعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية الخاصة بسفر المواطنين المصريين القصر أقل من 18 عاما للخارج دون ذويهم، والاشتراطات الخاصة بذلك والتي بدأت تطبيقها بداية من اليوم الأول من عام 2024.