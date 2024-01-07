حالة الطقس غدا في مصر| الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة.. وتحذيرات من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 05:39 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 8 يناير 2024، حيث تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدًا الإثنين في مصر

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس غد الإثنين لم يشهد أي فرص لسقوط الأمطار سواء على منطقة القاهرة الكبرى وأي منطقة أخرى من مناطق الجمهورية، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار الجوي في معظم محافظات الجمهورية.

حالة الطقس والأحوال الجوية

وتابعت الدكتورة منار غانم، تشهد الأحوال الجوية، بأن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا، وسوف يؤثر على حالة الطقس من خلال زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار مع الإحساس بالأجواء الدافئة نهارًا، كما تميل المحافظات الشمالية والجنوبية للحرارة أيضًا، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة غدًا عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة في الطقس، وذلك في الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية: يشهد الطقس ليًلا انخفاض في درجات الحرارة مع وجود أجواء باردة وشديدة البرودة، وذلك في أغلب المدن والمحافظات، وتكون التحذيرات من فرق درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، والانخداع في وجود أشعة الشمس وتغيير نوعية الملابس، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وذلك خلال ساعات الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قائلة: يجب على قائدي السيارات والمسافرين على الطرق توخي الحذر بشأن وجود الشبورة، واتباع تعليمات المرور.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ونوهت منار غانم، بأنه بدءًا من يوم الأربعاء المقبل سوف تشهد الأحوال الجوية وجود كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، والتي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وذلك بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات في معظم أنحاء الجمهورية مع نشاط الرياح، ومن ثم الإحساس ببرودة الطقس ووجود فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية.