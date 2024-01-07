مطار العريش يستقبل 3 طائرات تحمل مساعدات إغاثية لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 06:31 مساءً - وصل إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء اليوم الأحد، 3 طائرات تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة، حيث تم تخزينها في مخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش لحين إرسالها إلى غزة عبر معبر رفح.

مطار العريش يستقبل 3 طائرات تحمل مساعدات لغزة

وأعلن الهلال الأحمر المصري في بيان، وصول 3 طائرات لمطار العريش تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة، بالإضافة لأدوية والمستلزمات الطبية حيث وصلت طائرة سعودية تحمل 22،954 طن مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات طبية.

كما استقبل المطار طائرة من فرنسا تحمل 15،930 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات طبية، كما استقبل المطار طائرة من بولندا تحمل 30،385 طنا من الخيام المقدمة لغزة مقدمة من الهلال الأحمر الألماني.



وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر المصري أن المساعدات التي حملتها الطائرات وصلت مطار العريش مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة ويجري تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.