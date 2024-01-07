وزيرة الهجرة: الشعب المصري يثبت كل يوم أنه واحد ومتلاحم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 06:31 مساءً - قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واحد ومتلاحم.

وأضافت السفيرة سها جندي، في تصريحات لها، أن الشعب المصري يواجه الكثير من التحديات ولكنه دائمًا شعب واع وواثق من نفسه وواثق من وحدة نسيجه.

وقدمت وزيرة الهجرة تهنئتها القلبية لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلة : "إن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، ويتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وأخوة، وننتظرها كل عام ونؤكد ضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات".

وتابعت الوزيرة قائلة: "نجدد العهد في كل مناسبة أن تكون مصر قبل كل شيء، وأن نتكاتف جميعا لرفعتها"، مشيرة إلى أن الله اختص هذا البلد بالأمن والأمان.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شاركت مساء أمس السبت، في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.