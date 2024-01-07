نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. نقيب المحامين يقرر تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% للمستحقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية التي تتم في عهده.



وجاء ذلك بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.



هذا وكان أصدر نقيب المحامين، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، قد صرف منح استثنائية بمناسبة أعياد «الفطر والاضحى والقيامة»، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة.

هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.