نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يدين العدوان الصهيوني على غزة والذي نتج عنه استشهاد مصطفى الثريا وحمزة الدحدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة العدوان الصهيوني على غزة والذي نتج عنه استشهاد اكثر من 100 صحفي فلسطيني وكان اخرهم استشهاد الصحفيان مصطفي الثريا وحمزة الدحدوح "نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح" بقصف من الاحتلال الاسرائيلي استهدف سيارة صحافة في رفح جنوب قطاع غزة، كانا يستقلانها خلال تغطيتهم الصحفية.

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب، مطالبته بمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين إلى المحاكم الجنائية الدولية وفتح تحقيق دولي فى هذا الجرائم التى اسفرت عن استشهاد الكثير من الصحفيين الفلسطنيين خلال ادائهم لمهاهم الصحفية.

وبعث اتحاد الصحفيين العرب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الصحفيين الفلسطينيين مصطفي الثريا وحمزة الدحدوح، وإلى جميع أسر الصحفيين الفلسطينيين تغمد الله الصحفيين الشهداء برحمته الواسعة.