نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (أسوان – المنيا)، يوم الجمعة القادمة: (2 رجب 1445هـ)، الموافق (12/1/2024م)، وتضم كل قافلة منهما (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، جمال المظهر والجوهر في بيوت الله تعالى"، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف أسوان ( إدفو ) وبيانها كالتالي:

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. الشيخ / أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) – شارع المركز – إدفو أول

2. الشيخ / حسين أحمد عبد العظيم واعظ مجمع البحوث الإسلامية العز بن عبد السلام – المهاجرين - إدفو أول

3. الشيخ / مصطفى عبد الرازق ربيعي سالم إمام وخطيب زين العابدين – مدينة إدفو - إدفو أول

4. الشيخ / عبد الرحيم مرزوق محمد إبراهيم واعظ مجمع البحوث الإسلامية عبد الرحيم عقل – مدينة إدفو - إدفو أول

5. الشيخ / عبد القادر محمود حسن قناوي إمام وخطيب السلام – السلايمة - إدفو أول

6. الشيخ / أحمد عبد الرازق أحمد سليمان واعظ مجمع البحوث الإسلامية السيدة زينب ( رضي الله عنها ) – مدينة إدفو - إدفو أول

7. الشيخ / محمد إسماعيل أحمد إسماعيل إمام وخطيب الحسين – أبو الشيوخ - إدفو أول

8. الشيخ / أحمد جابر ربيع محمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية موسى عرجون – العراجين - إدفو أول

9. الشيخ / عبد النبي يوسف سيد سيدين إمام وخطيب آل البيت – الشاوشية - إدفو أول

10. الشيخ / زكريا عبد الفتاح محمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية ناصر – مدينة إدفو - إدفو أول

ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا ( قرية بني عامر ) وبيانها كالتالي:

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. د / حسانين عبد الحكم حسانين مدير المديرية سيدي حامد – قرية بني عامر

2. الشيخ / رضا سيد أحمد أحمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية الغربي – قرية بني عامر

3. الشيخ / ربيع السيد عبد الباقي إمام وخطيب الأهالي – كفر عبد الخالق

4. الشيخ / طه محمد محمد إبراهيم واعظ مجمع البحوث الإسلامية البحري – قرية بني عامر

5. الشيخ / شعبان عبد الحسيب حافظ إمام وخطيب الرحمة – كفر عبد الخالق

6. الشيخ / محمد خليفة إبراهيم خليفة واعظ مجمع البحوث الإسلامية الشرقي – قرية بني عامر

7. الشيخ / محمد إسماعيل أحمد إمام وخطيب عباد الرحمن – كفر عبد الخالق

8. الشيخ / محمود محمد عبد الحكيم محمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية النور – كفر عبد الخالق

9. الشيخ / أحمد إبراهيم محمد إمام وخطيب الحاج محمد حسين – كفر عبد الخالق

10. الشيخ / محمد سيف محمد عيسى واعظ مجمع البحوث الإسلامية الرحمة عزبة أبو حميدة – قرية بني عامر