نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: 1500 مسجد على مستوى الجمهورية لختم القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج القرآني (صحح قراءتك) بالمساجد الكبرى يوميًا بعد صلاة العشاء بأكثر من 1500 مسجد على مستوى الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

وذلك في إطار اهتمام وعناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار حرصها على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة، ويسرنا أن ننشر أسماء المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" على النحو التالي:

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/01/إجمالي-المساجد-المشاركة-في-برنامج-صحح-قراءتك-حتى-تاريخه-2-1.pdf