نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامع الأزهر يفتح باب التقدم لمحفظي القرآن الكريم بالرواق الأزهري بشمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجامع الأزهر، عن فتح باب التقدم لقبول 50 من المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبرد. أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتوسع في عدد مقرات الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية، وفي إطار عقد بروتوكول التعاون المبرم بين الجامع الأزهر ومؤسسة الرحمن الرحيم الخيرية بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقال د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، إن التقدم للعمل محفظ قرآن كريم، يستلزم عدة شروط أبرزها:

1- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة شمال سيناء، من واقع بطاقة الرقم القومي.

2- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).

3- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية، وذلك لمدة عام، بنظام المكافأة الشهرية المقررة وفق ساعات العمل، وذلك عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/284

وفي وقت سابق، عقد د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اجتماعا مع أعضاء مؤسسة الرحمن الرحيم الخيرية بقرية الخربة بشمال سيناء، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لتوفير عدد أكثر من فروع الرواق الأزهري بالمحافظة وذلك تسهيلا على الدارسين المتعطشين لحفظ كتاب الله تعالى ومُدارسة العلوم الشرعية والعربية وطلبها من منبعها الأصيل.

وفي نفس السياق، تفقد مدير عام الجامع الأزهر عددا من المقار والتي تم تجهيزها لاستيعاب الدارسين الجدد، مشيرا إلى أن عدد الفروع الحالية بشمال سيناء 24 فرعا، وتضم 1400دارسا برواق القرآن الكريم والتجويد، إضافة إلى دارسي برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء