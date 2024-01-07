البابا تواضروس الثاني: زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح أسعدتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 10:32 مساءً - أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، أمس السبت؛ لها تأثير قوي وجميل، وتسبب فرحة للشعب ولجموع المصريين.

وقال البابا تواضروس- خلال استقباله مهنئيه من أحبار الكنيسة والكهنة والشعب، اليوم الأحد، بالمقر البابوي بالعباسية-: "نشكر الله؛ لأن عطاياه جديدة، والتآزر بين المصريين يؤثر بالإيجاب في صورة مصر أمام العالم، بينما للأسف توجد انقسامات وصراعات في دول العالم، وبالفعل مصر في يد الله وقلبه، وهي تشبه الصندوق الذي تحرسه عين الله".

وعن الأزمات الاقتصادية، أكد قداسة البابا: "سنعبرها مثل أية أزمة، بالسلام والعلاقات الطيبة والمحبة والانفتاح على الآخر والإخلاص والأمانة".

وأشار إلى وجود تغيير ورؤية إيجابية في بناء الدولة خلال الوقت الحالي، ويتم بناء الدولة بسواعد أبنائها وأفكارهم، مؤكدا ضرورة النظر للمستقبل باتساع الفكر والإيجابية.