نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصعيد المركز الثقافى الإسلامى بـ "عجمى الإسكندرية" لنهائيات مسابقة وزارة الأوقاف 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز المركز الثقافي الإسلامي بالعجمي، بالإسكندرية، التابع لوزارة الأوقاف، بالمركز الثالث جمهوريًا، في مسابقة المراكز الثقافية الإسلامية في الوزارة لعام 2023، وذلك للعام الثانى على التوالى.

قال الدكتور محمد سلام، عميد المركز الثقافى الإسلامي في العجمى بالإسكندرية، في تصريحات اليوم، إن المسابقة أقيمت على عدة مراحل، استغرقت عدة أسابيع متتابعة، تنافس فيها الدارسون تحريريًّا وشفويًّا في عدة امتحانات في المواد الدراسية، فئات متعددة، شملت: (فقه العبادات، تفسير جزء عمَّ، مع أساسيات علوم القرآن الكريم من كتاب: دراسات في علوم القرآن الكريم، الفهم المقاصدي للسنة النبوية من كتاب: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، مع أساسيات علوم الحديث من كتاب: دراسات في علوم الحديث، أساسيات اللغة العربية من كتاب: أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).

وأضاف سلام أن المركز اجتاز المرحلتين الأولى والثانية والتصفيات الأولية، وشارك المركز في المراحل ضمن المسابقة بفريق ضم كلا من الدارسين الدكتور حسن عبدالغني سيد أحمد، وحسني على السريري، شوست عبدالعزيز القط، ميرفت محمد تمام، زينب أحمد غنيم.

ولفت إلى أن الإسكندرية كانت ضمن 6 محافظات أخرى جرى تصعيدها من بين 33 مركزًا ثقافيًا إسلاميًا على مستوى الجمهورية للتصفيات النهائية، حيث فاز المركز الثقافى الإسلامي في العجمى في التصفيات الأولية بعد حصول ممثليه على 343 درجة من 500، بنسبة 68.6% على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية بالإسماعيلية.