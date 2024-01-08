حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 9-1-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 08:31 صباحاً - حظك اليوم الحمل الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: تعيش يوما سريع الايقاعع يسلط الأضواء على كل انواع العلاقات والمنافسات في العمل ومع المسؤولين فتظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الاداري والتنظيمي وتطمح الى المزيد من العطاء والمثابرة.

عاطفياً: تلاقي تفهماً كاملاً من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما.

صحياً: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية.

حظك اليوم الثور الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: وجود القمر في البيت الثاني بيت المال يسمح لك بعمل جديد يدر عليك مكاسب مالية ما يجعلك تدفع دين قديم او مستحقات لها علاقة بتراكم في الامور المالية كما يفسح لك هذا اليوم في المجال لحلّ الأمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً تحت تاثيرات المريخ من العقرب ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.

عاطفياً: إذا غضضت الطرف عن بعض الأمور، لمجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ وتعبيد الطريق مجدداً أمام عودة العلاقة إلى سابق عهدها.

صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.

حظك اليوم الجوزاء الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: الدعم من حولك يسعدك ما يجعلك تركز على أمورك المالية والمهنية فتمد جسورا جيدة بينك وبين الآخرين ان وجود القمر في برجك يسمح بتحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.

عاطفياً: تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة.

صحياً: فكر ملياً قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر.

حظك اليوم السرطان الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في الجوزاء المعاكس الا انك محمي من الشمس من برج العقرب ما يجعلك تتوجه نحو تحقيق اهدافك بثقة الحظوظ مساعدة ما يسهّل أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي.

عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة والتفكير في المستقبل.

صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.

حظك اليوم الاسد الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: يكشف هذا اليوم الجيد حركة سريعةتجعلك تمسك بزمام الامور وتكسب التأييد في مجالات جديدة ويتيح لك المجال للخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك في محيطك ويلمع نجمك بين الزملاء.

عاطفياً: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب، ويقع في شباكك شخص لم تكن تتوقع يوماً أنه قد يكون شريك المستقبل.

صحياً: إنه يوم جميل يحمل أخباراً جيّدة وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.

حظك اليوم العذراء الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: احتجاج حيرة عراقيل أو شيء من المنافسة هذا هو العنوان الابرز لهذا اليوم فلا تتصرف بطريقة متهورة ومن مصلحتك تخفيف حدة المشاكل كي لا تواجه حالة توتر مع احد الزملاء، حاذر الخلافات الشخصية التي قد تسبب لك الالتباس في بعض الأمور الدقيقة التي يمكن أن ثير المشاكل لا التقصير وضح الأمور كي لا تفهم خطأ.

عاطفياً: كُن معتدلاً في تصرّفاتك ولكن في الوقت نفسه كن حريصاً على إظهار المودّة والاحترام للحبيب الذي لا يفارقك لحظة طالما أنت قربه.

صحياً: لا تبالغ في انفعالاتك السلبية بل حاول تجنّب الخلافات كليّاً هذا اليوم.

حظك اليوم الميزان الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: يجعلك هذا اليوم المناسب جدا لاقتحام المجهول الحظوظ مساعدةتحمل فرص للحوار والتفاهم امورك تمشي نحو الأفضل الاخبار مطمئنة تجعلك من الأقوياء جدّاً، لكنّ الأعداء بانتظار أول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك .

عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.

صحياً: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

حظك اليوم العقرب الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: يو م للعمل والركض يحمل اعباء ومشاكب فلا تضغط على نفسك ان الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه وحاول أن تسمع وجهة نظر الآخرين.

عاطفياً: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما وبناء كل شيء مجدداً.

صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط من الراحة.

حظك اليوم القوس الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: يوم متقلب تحتاج الى الكثير من الهدوء وكانك مستسلم لا تهتم بأي شيء مزاجي قاسي الكلام كن مرن ولا تتصرف بطريقة فجة حاول أن تعطي نفسك فرصة حتى تفكر بطريقة جيدة باختصار يوم طويل النتائج لا ترضيك فلا تزيد المتاعب بعصبيتك ورتب امورك .

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه والوقوف إلى جانبه وتفهم ما يعانيه أو يقلقه.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أنّ ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

حظك اليوم الجدي الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: لا تزال الجواء مساعدة حتى تعيش يوما جيدا جدا يحمل سفر اذا وضعك يسمح تسلية تغيير اجواء وتحسّن مهم في الوضع المهني والشخصية تحت تاثيرات الزهرة من العذراء الذي يساهم في ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.

عاطفياً: تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة.

صحياً: فكر ملياً قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر.

حظك اليوم الدلو الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: يوم مميز هوائي بامتياز يجعلك سريع البديهة فتحاول ان تعيش يومك بطريقة ممتعة ومسلية تفكر في الرفاهية وتقوم بزيارات ولقاءات مدعوما من طاقة فلكية جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد.

عاطفياً: غضّ الطرف عن سلبيات الحبيب، أما إذا كنت عازباً فهذا يوم مناسب للتعرّف إلى أشخاص جدد.

صحياً: حاول قدر الإمكان توفير جهودك لأمور تستحق الالتفات إليها وتفيدك صحياً.

حظك اليوم الحوت الثلاثاء 9-1-2024

مهنياً: شكلك عصبي متوتر في هذا اليوم الضاغط بحيث تضايقك التأثيرات الفلكية مع وجود القمر في الجوزاء اي كلمة تجرح إحاسيسك ولا تسمح للاوهام أن تسيطر عليك كذلك سوف تعيش صفحة من المواجهات المهنية، والوضع المضطرب المحيط بك في عملك يحتم عليك عدم التسرّع الذي يودي بك إلى اتخاذ مواقف بعيدة عن قناعاتك.

عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال الذي يعقد العلاقة.

صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.