عمل القاهرة: ندوة توعية حول أحكام قوانين العمل و الطفل والهجرة غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 10:37 صباحاً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، نظمت من خلال مكتب عمل مصر الجديدة ، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنه 2003 والمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة ، بحضور 25 عامل منهم موارد بشرية بشركة فلاي ايجيبت الخدمات الطيران ، وشركة انسيا للتجارة والتوزيع ، وشركة انلمتيد تورز والجامعه الفرنسية بمصر و شركه اسيت للمقاولات ، واعضاء وعمال بنادي الشمس ، وكذلك مناقشة قانون حقوق ذوي الاعاقه وقانون 64 لسنه 2010 لمكافحهة الاتجار بالبشر، وأحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالمهن المحظور عمل الاطفال بها ، وذلك بمقر نادي الشمس ، فى إطار سلسلة ندوات التوعية التى بدأتها المديرية لتوعية العمال وأصحاب الاعمال بالحقوق والواجبات التى نصت عليها احكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ..

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال بالمؤسسات والمنشآت بالحقوق والواجبات داخل أماكن العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الاطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الاطفال للخطر والهجرة غير الشرعيه ومخاطرها في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقه بين العامل وصاحب العمل ..حضر الفعاليات رحاب عبده مفتش عمل بمكتب مصر الجديدة ..