" الأرصاد الجوية " : شبورة وطقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة تنخفض لـ11 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 10:38 صباحاً - أعلنت هيئة الأرضاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.