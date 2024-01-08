القاهرة الخبارية: فصائل فلسطينية تعلن عن قصف تجمعات آليات وجنود الاحتلال في محاور مدينة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 11:47 صباحاً - قالت قناة القاهرة الخبارية، في نبأ عاجل، إن فصائل فلسطينية، أعلنت عن قصف تجمعات آليات وجنود الاحتلال في محاور مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.