نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدارس القاهرة تستكمل اختبارات صفوف النقل بالفصل الدراسى الأول غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل المدارس الابتدائية والإعدادية، اختبارات نصف العام الدراسي، لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، غدا الثلاثاء، بعد العودة من إجازة عيد الميلاد المجيد.

وجاء جدول اختبارا صفوف النقل بمحافظة القاهرة كالتالي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024: امتحان الرياضيات، امتحان المهارات المهنية.

- يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024: امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.



جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان المهارات المهنية.

- يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024: امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الرياضيات.



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024:: امتحان اللغة الرياضيات.

- يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024: امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان المهارات المهنية