وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي مجانى على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 12:31 مساءً - اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات بمركز التدريب المهني ببني غالب بأسيوط، وتخرج دفعة جديدة من المتدربات وتسليمهم شهادات إتمام التدريب ، بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بواقع 200 ساعة تدريبية ، كما تضمنت الدورات على جوانب نظرية وعملية تُسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربات وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية، وذلك فى إطار تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 لدعم الشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ..

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة أن تنفيذ تلك الدورات التدريبية المجانية يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية لائقة للشباب من الجنسين، تعمل في الوقت ذاته على تأهيلهم لدخول سوق العمل، وتشكل لهم مصدراً أساسياً للدخل في المستقبل ، وأضاف مدير المديرية أنه يجري متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني ، كما أن هذه البرامج التدريببة يُجرى تنفيذها طبقاً للقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قِبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، كما أن المتدربين فى نهاية تلك البرامج التدريبية المجانية يتم منحهم شهادة معتمدة من المديرية تفيد إجتيازهم للدورة بنجاح.