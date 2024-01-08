نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيهات للملاحظين بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المديريات التعليمية بالمحافظات، توجيهات للملاحظين بأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤م، كالتالي:

1- الحضور إلى مقر اللجنة قبل بدء الامتحان بوقت مناسب ( نصف ساعة ) والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف وعلى كشوف الملاحظة والتواجد في مكان الملاحظة قبل دخول الممتحنين وسترفع كشوف الملاحظة قبل موعد الامتحان بعشر دقائق ولا يسمح بأي تأخير بعد ذلك.

2- التأكد من جلوس الممتحنين في المكان المخصص لهم والتأكد من كتابة بياناتهم واسم المادة في المكان المخصص لذلك وكذلك الاهتمام بأن يضع الممتحن بطاقة رقم جلوسه أسفل الجزء الخاص ببياناته بورقة الإجابة أثناء تسجيل هذه البيانات حتى لا يظهر أي أثر للاسم أو المدرسة داخل كراس الإجابة.

3- الملاحظ مسئول عن دخول أي ممتحن إلى الأماكن التي يلاحظ فيها ولم يكن رقم جلوسه ضمن الأرقام التي بهذه الأماكن ويجب التنبيه على كل ممتحن أن يتأكد بأن رقم الجلوس بالقسيمة المسلمة له مطابق للرقم المكتوب على النخنة وأن كراس الإجابة التي تسلمها خاصة بالمادة التي سيمتحن فيها

4- على الملاحظين التنبيه على الممتحنين أن لا يغفل من توضيح مادة الدين الإسلامي أو المسيحي وكتابة عبارة ( دين إسلامي ) أو ( دين مسيحي ) كل حسب ديانته في المكان المخصص بأعلى ورقة الإجابة وعلى بطاقة بيانات الممتحن وذلك في الفترة المخصصة لهذه المادة ويمنع أي ممتحن من أن يصاحب معه أي مذكرات داخل اللجنة.

5- يحظر على الممتحنين من أن يرفعوا أوراق إجاباتهم من على التختة وعدم كتابة أي شيء على ورقة الأسئلة والالتزام بالهدوء داخل اللجنة.

6- على الملاحظين مراجعة الأوراق المنصرفة للممتحنين قبل دخول الممتحنين أماكن الامتحان وملاحظة ألا يصرف لأي ممتحن إلا كراس أجابه

7- واحدة فقط والتنبيه على الممتحنين بعد أوراق كراسة الإجابة والتأكد من سلامتها قبل كتابة أي بيانات عليها.

8- التوقيع على سلامة بيانات الممتحنين بعد مراجعتها على النكت بخط واضح ولا يجوز كتابة أي شيء على أوراق إجابات الممتحن ويتم حصر الغياب والتوقيع على استمارات الغياب وتسليم أوراق أسئلتها وكراسة الإجابة إلى المراقب في بداية اللجنة.

9- على الملاحظين عدم التحدث بعضا لبعض أو الوقوف أمام باب اللجنة أو جنبا لجنب على أن يكون أحد الملاحظين في أول اللجنة والآخر في الخلف.

10- في حالة خروج أحد الملاحظين من اللجنة أثناء سير الامتحان لأي سبب من الأسباب يتم عمل محضر تبادل ملاحظين مثبت به اليوم والفترة والمادة وساعة الخروج وساعة العودة وبتم التوقيع علية من مراقب الدور.