قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 40 فلسطينيا فى الضفة الغربية .. والحصيلة ترتفع ل 5730 منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 01:30 مساءً - قالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 5730 معتقلا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.