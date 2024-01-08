نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تجري أنشطة توعوية متنوعة بالصف وأطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة؛ الهادفة إلى تعزيز ثقافة الوعي المائي لدى المواطنين بقرى حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن فريق التوعية بالشركة، نفذ ندوة توعوية بعنوان "كيفية ترشيد استهلاك المياه" بمكتبة الصف العامة، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، ومراعاة استخدام السلوكيات الصحيحة، وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلي عمل أنشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال وتوزيع مطبوعات.

وفي السياق ذاته، شهدت جمعية طلائع الايمان الخيرية بأطفيح، تنفيذ عدة أنشطة توعوية، تضمنت عمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية، وورش رسم وتلوين، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وكذا إلقاء الضوء على أهمية المحافظة على المشروعات القومية، وأهميتها في تطوير حياة المواطن بالريف المصري.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن ١٢٥ لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.

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