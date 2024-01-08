وزارة العمل : مبادرة” سلامتك تهمنا ”لنشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 02:30 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، نظمت فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط وادارة سمالوط التعليمية والادارة الصحية والعاملين بمدارس سمالوط ، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا ، والتى تناولت مناقشة الموضوعات الخاصة بـ : (تعريف السلامة والصحة المهنية وأهدافها ومجالاتها - القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة - خطة الطوارئ والاخلاء - إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والعادية والمزمنة) ، وأيضاً المشاركة فى إجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية لمناقشة المعوقات التى تواجه المنشآت فى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية الذى ترأسه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وشارك فيه أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة ، ومديرى المديريات الخدمية والكهرباء والمطاحن والبترول وممثلى اتحاد نقابات عمال مصر وممثلى الغرفة التجارية والرقابة الصناعية وشئون البيئة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين العاملين بالمنشآت العاملة بالمحافظات ، للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل مستقر وآمن ، والتعاون مع الجهات المختصة فى هذا المجال ، حيث استعرضت مدير المديرية خلال الإجتماع المعوقات التى تواجه المنشات والتى تم مناقشتها باجتماع لجنة الأمانة الفنية بالمديرية والتى رصدتها مكاتب السلامة والصحة المهنية أثناء التفتيش على منشآت المحافظة ، كما عرض الكيميائي عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية انجازات الإدارة فى الندوات التوعوية التى جرت خلال الفترة الماضية والحالية وشملت المنشآت التعليمية ، كما أكدت على ضرورة تفعيل خطط الطوارئ والاخلاء بمنشآت القطاع الحكومى حفاظا على جميع العاملين والممتلكات بمنشآت المحافظة ، كما جرى خلال المبادرة الرد على إستفسارات المشاركين حول موضوعاتها ..