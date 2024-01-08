نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرصد الأزهر: 110 شهيد من الصحفيين استهدفهم الاحتلال خلال تغطية جرائمه الوحشية بفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مرصد الأزهر، إن هناك 110 شهيد من الصحفيين استهدفهم الاحتــلال خلال تغطية جرائمه الوحشية منذ السابع من أكتوبر وآخر من استهدفهم حمزة وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، في قصف متعمد جنوب قطاع غـــزة، وذلك وفقا لما رصده المرصد.

وأضاف المرصد في بيان، أن استهداف الصحفيين يؤكد أننا أمام كيان محتل جبان يرتعد خوفًا من صورة أو كلمة تنشر وتفضـح جرائــمه التي أزيح عنها الستار وأصبح الجميع يعلمها جيدًا اليوم. فحملاته لتكميم الأفواه بدأت منذ اللحظة الأولى لحربه على القطاع عندما حاول توجيه الآلة الإعلامية الداعمة له في العالم للتلاعب بالحقائق وسرد الأكاذيب لتخرج الحقيقة رغمًا عنه وتفضح تاريخًا مزيفًا صاغه بد.ماء الفلســ طينيين منذ أكثر من ١٠٠ عام.

وتابع أن استهداف العدو الصهـــ.يوني لأفراد أسر الصحفيين مثل الصحفي الفلســ.طيني وائل الدحدوح هدفه كسر عزيمتهم لكنهم أقوى من تحقيق مراده الخبيث، إن العالم في انتظار صوت الحق الذي ينقل حقيقة هذا العدو الجبان.

واختتم: “نسأل الله الصبر والثبات لهم ولآلاف الأسر التي فقدت أفرادها غــدرًا وخسة، فقد كتبتم بد.ماء شهــ.دائكم بداية حقيقية للوعي بالحق الفلســ.طيني بعيدًا عن حملات التشويه التي طالته عبر السنوات”.