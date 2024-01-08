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أمن القاهرة يواصل توجيه الضربات لتجار العملة.. ضبط أشخاص يتاجرون في "النقد الأجنبي"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 03:40 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى تحقيق عدة نتائج إيجابية، كان أبرزها ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية")، وضبط (سائقَين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

 

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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