نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء النقابة الفرعية يشيدون بالإنجازات التي تحققت في عهد نقيب المحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد افتتاح استراحة المحامين بطما، استقبالًا حافلًا لعبدالحليم علام نقيبالمحامين، من محامي سوهاج، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة سوهاج.



في بداية الافتتاح قال الأستاذ سيف النصر حماد، عضو مجلس النقابة العامة، إنه خلال فترة وجيزة حقق الأستاذ عبدالحليم علام، انجازات ملموسة لم تشهدها نقابة المحامين، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمت في العديد من الملفات النقابية، إلى جانب تقديم خدمات مميزة للسادة المحامين.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، أنه تم تخصيص أرض لإنشاء نادي محامي سوهاج، مؤكدًا أن النقيب عبدالحليم علام، وعد فأوفى، فهو رجل صادق في وعده وفي حديثه، موجهًا الشكر له نيابة عن كل محامي سوهاج.

ومن جانبه، قال الأستاذ عادل أبو الشباب، نقيب المحامين بسوهاج، «لقد أثبت محامي طما انهم أفضل محامي سوهاج، نظرًا للإستقبال الحافل والحفاوة التي استقبلوا بها نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، باستراحة المحامين بطما».

وأكد نقيب سوهاج، أن نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، له مواقف مشرقة في الأزمات التي واجهت المحامين خلال فترة توليه نقيبًا للمحامين، مثل أزمة الفاتورة الإلكترونية، وغيرها من الأزمات التي نجح في العبور بالنقابة إلى بر الأمان.



وفي ذات السياق، رحب الأستاذ رفعت عبدالعال، وكيل نقابة سوهاج، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لتشريفه وحضوره افتتاح استراحة المحامين بطما، مؤكدًا على حرص النقيب العام على وجود استراحات تليق بالسادة المحامين على مستوى محاكم الجمهورية وليس سوهاج فقط.

وأضاف وكيل نقابة سوهاج، أن المحامين وجدوا في الأستاذ عبدالحليم علام، الشخص نظيف اليد، صاحب الخلق القويم، الذي يعمل لصالح المحاماة والمحامين.