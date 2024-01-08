ضبط المتهمين بالتعدي على طالبة أمام مركز تعليمي بأكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 04:42 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على فتاة، بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر)، بأنه حال تواجد كريمته (طالبة مقيمة بذات العنوان"مُصابة بخدوش متفرقة بالجسم")، أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، قامت إحدى زميلاتها بذات المركز وآخرين، بالتعدى عليها بالسب والشتم وتهديدها بإلحاق الأذى بها إثر مشادة كلامية بينهم، بسبب أولوية الجلوس داخل المركز.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (طالبة و4 أشخاص )، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لخلافات بين المجنى عليها والمشكو فى حقها، فقامت بالاستعانة بالأخرين والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.