رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ستقف أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب مجازر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 06:32 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل ستقف يوم الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية - التجويع، ومنع الدواء والموت بردا- كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع أن إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يُقتلون والنســـــــــاء وكبار الســــــــن مع سبق الإصرار.

وتشن إسرائيل منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وقتلت ما يقرب من 23 ألف شهيد.